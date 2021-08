RAM: voici les nouvelles mesures anti-coronavirus

La compagnie nationale marocaine a annoncé de nouvelles mesures concernant les voyageurs. Ces derniers, qui doivent être vaccinés, se devront de présenter une attestation de vaccination, soit en format papier, soit en format numérique sur téléphones portables, a indiqué la Royal air Maroc.

S’agissant du pass vaccinal sur papier, il doit être impérativement de format A4. Et tout autre format ne sera pas valable, précise la RAM. Qu’il soit en papier ou en format numérique, le pass vaccinal des voyageurs sera soumis à un contrôle sanitaire, aussi bien aux aéroports qu’aux frontières. Et un guide imagé a été conçu par la compagnie aérienne nationale dans le but d’expliciter aux passagers les deux étapes concernant leur voyage, dans les conditions les meilleures.

La première étape consiste à télécharger la dernière version du pass vaccinal (après la prise de la 2ème dose du vaccin si l’attestation vaccinale a été délivrée avant avant le 10 juin dernier). Ce téléchargement se fera via le site du ministère de la Santé « liqahcorona ».

Quant à la deuxième étape, elle aura lieu avant l’accès à l’aéroport du départ du vol et consiste à l’impression de l’attestation de vaccination sur papier de format A4 ou de son téléchargement numérique et la conservation ce celui-ci sur les téléphones portables des voyageurs.

Larbi Alaoui

