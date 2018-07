RAM: une Marocaine accouche en plein vol (PHOTO)

Les passagers et l’équipage du vol AT 208 de la Royal Air Maroc (RAM), reliant Casablanca à Montréal, n’oublieront pas de sitôt ce samedi 14 juillet. Une femme a en effet accouché en plein vol, fait assez rare pour être mentionné.

