RAM: un avion immobilisé par les passagers à l’aéroport de Casablanca

L’aéroport international Mohammed V a été le théâtre d’une situation inhabituelle, mardi. Les passagers d’un avion ont refusé de débarquer, préférant rester à bord et exigeant la présence sur place de responsables de la Royal air Maroc.

Ce refus de quitter l’avion, resté immobilisé sur le tarmac après son atterrissage, a eu pour effet de faire venir sur les lieux le gouverneur de la province de Nouaceur, accompagné de responsables sécuritaires et administratifs, rapporte le quotidien Assabah de ce mercredi 28 juin.

Au nombre de 110, ces passagers ont agi ainsi pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère d’avoir dû attendre de longues heures à l’aéroport de Moscou, avant d’embarquer pour rentrer au Maroc. Ils exigent aussi de la RAM que leurs droits d’indemnisation soient respectés, comme le stipulent les règles relatives au transport aérien international. De même qu’ils ont refusé de quitter l’avion malgré les promesses d’un responsable de la RAM, leur ayant proposé de remettre à chacun un “document nominatif” attestant que la compagnie aérienne fera en sorte de les indemniser pour le retard du vol. Et ce n’est qu’après trois heures de pourparlers qu’ils ont débarqué de l’avion et quitté l’aéroport Mohammed V à une heure tardive, alors qu’une enquête a été diligentée sur cette affaire.

A noter qu’un enregistrement vidéo a été filmé à bord de l’avion où ces supporters des Lions de l’Atlas racontent le calvaire vécu à l’aéroport de Moscou. Arrivés de Kalningrad, ville où l’équipe nationale avait joué son dernier match contre la Roja, ils ont dû prendre leur mal en patience.

Concernant le retard, des sources de Le Site info expliquent qu’il est dû à l’annulation d’un vol pour cause de panne technique ayant affecté l’un des avions. Celui-ci devait transporter 150 supporters de Kaliningrad à Moscou.

Les mêmes sources précisent que la RAM a pris les mesures nécessaires pour pallier la situation. Ainsi, un autre avion a atterri à Kaliningrad, mardi matin, pour prendre à son bord les supporters dont le vol avait été annulé.

L.A.

