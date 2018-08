Officiel: la RAM et ses pilotes enterrent la hache de guerre

Après plusieurs semaines de désaccord, la Royal Air Maroc (RAM) et l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) ont finalement pu trouver un compromis. Les deux parties, qui ont tenu une réunion ce mardi, viennent d’annoncer “la conclusion d’un accord regroupant les points de convergence et réinstaurant le climat de confiance”.

