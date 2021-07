RAM: passagers en provenance de France, Espagne… Ceci vous concerne

Le ministère de la Santé a actualisé, lundi, les dispositions sanitaires pour les voyages internationaux, précisant notamment les mesures à observer pour les pays de la liste A et ceux de la liste B, ainsi que les mesures communes et la liste des vaccins acceptés au Maroc.

Suite à ces changements, la RAM a également fait une annonce. «Suite aux nouvelles conditions d’accès au territoire marocain, les clients ayant acheté des billets au départ de France, Espagne, Portugal, Tunisie, Égypte et Russie bénéficient d’un changement gratuit jusqu’au 30 septembre 2021, avant le départ», précise la compagnie aérienne sur son compte Twitter.

Pour rappel, les personnes complètement vaccinées en provenance des pays de la liste B sont appelées à produire un certificat attestant que le concerné est complètement vaccinée par un des vaccins acceptés au Maroc et un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement).

Pour les personnes non ou incomplètement vaccinées provenant des pays de la liste B, il est nécessaire de présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement) et d’observer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à la charge de l’intéressé dans une des structures préalablement désignées par les autorités locales, avec un test PCR de contrôle au 9-ème jour. Pour les citoyens marocains ou les personnes originaires du Maroc, en provenance des pays de la liste B, un auto-isolement à domicile pendant 5 jours, avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) au 5ème jour seront exigés.

H.M.