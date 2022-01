RAM: nouveaux vols exceptionnels (PHOTO)

La Royale Air Maroc (RAM), a annoncé la programmation de nouveaux vols exceptionnels (soumis à des autorisations spéciales) vers six pays.

Sur son compte Twitter, la compagnie aérienne informe ses clients de la programmation de vols exceptionnels du Maroc vers la Belgique, le Canada, la Côte d’Ivoire, l’Espagne, les USA, la France, l’Italie, le Sénégal et la Turquie. Et ce jusqu’au 31 Janvier 2022.

La RAM appelle les voyageurs à consulter son site web pour plus d’informations, et à se conformer aux exigences sanitaires des pays de départ et d’arrivée.

M.F.

