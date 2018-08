RAM: le mois d’août commence avec 8 vols annulés

Les jours se suivent et se ressemblent pour la RAM… Les retards ou annulations sont quotidiennement annoncés par la compagnie, toujours prise en otage par ses pilotes qui réclament notamment des augmentations salariales.

Depuis le début de cette grève des pilotes, près de 100 vols ont été annulés, ce qui constitue de lourdes pertes financières pour la RAM et écorne son image à l’international. On parle de presque une vingtaine de millions de dirhams par jour qui s’évaporent. Et le plus inquiétant, c’est que la crise ne semble pas prête de s’estomper. Le mois d’août s’annonce très compliqué pour la compagnie nationale et surtout pour les voyageurs pris en otage par les pilotes.

S.L.

En raison de tensions sociales, les vols AT774, AT775, AT786, AT787, AT718, AT719, AT222, AT223 du 1er Août sont annulés.

Nous nous excusons pour ce désagrément et nous vous remercions pour votre compréhension.

Plus d’info sur : https://t.co/ihRT7BvhdU — RAM Assistance (@RAM_Assistance) July 31, 2018