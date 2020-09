RAM: l’ex-président des pilotes poursuivi en justice par un Directeur

Le climat déjà très tendu entre les pilotes de ligne et la RAM ne n’arrange pas. Alors qu’une nouvelle vague de licenciement a été enclenchée et que l’Association des pilotes de ligne est toujours en litige avec la compagnie, un nouvel épisode vient de s’ajouter au bras de fer. Suite à un message reçu de l’ex-président de l’AMPL, le Directeur communication de la RAM a décidé de poursuivre ce dernier en justice.

Hakim Challot a donc décidé de poursuivre en justice à titre personnel Hicham Falaki pour « diffamation » à son encontre et envers les journalistes, puisqu’il s’agit également des journalistes et de leur intégrité qu’il est question dans un message écrit reçu par Challot. Ce dernier réclame un dirham symbolique pour que justice soit faite.

Notons que Hakim Challot est à la tête de la com’ de la RAM depuis de nombreuses années et qu’il est issu du journalisme. Sa longévité au sein de ce poste est sans aucun doute due à son intégrité et à ses rapports, toujours cordiaux et professionnels avec les journalistes.

Le bras de fer RAM Vs Pilotes ne date pas de la crise de la pandémie. Il a toujours été latent et revient régulièrement sur le devant de la scène. La crise du coronavirus a permis de révéler de façon plus importante le malaise autour de ce litige et de faire tomber des masques.

