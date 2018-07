RAM: les gros retards en provenance d’Europe seront indemnisés

Concernant l’indemnisation, la règlementation prévoit 250 euros pour les vols courts (1.500 kilomètres ou moins) ; 400 euros pour les moyens courriers (entre 1.500 et 3.500 kilomètres) et pour tous les vols intracommunautaires (un vol vers ou en provenances des Antilles françaises) ; 600 euros pour les longs courriers extra communautaires (plus de 3.500 kilomètres).

Lors d’un vol entre Berlin et Agadir, la passagère n’avait pas pu prendre la correspondance à Casablanca car son siège été occupé. Elle a pris le vol suivant, mais est arrivée avec 4 heures de retard et n’a pas été indemnisée étant donné que le retard portait sur deux villes du même pays.

Les retards et annulations de vols de la RAM suite au mouvement de grève des pilotes, pourrait coûter encore plus cher à la compagnie.