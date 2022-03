RAM: le lancement de la liaison Casa-Tel-Aviv comme si vous y étiez (VIDEO)

Royal Air Maroc a célébré, dimanche, le vol inaugural de la liaison régulière Casablanca-Tel-Aviv. Une centaine de personnalités marocaines ont pris part à cette première. Des représentants du tissu économique étaient aussi de la partie, en prévision du Business Forum maroco-israélien prévu à Tel-Aviv le 15 mars.



DNES à Tel-Aviv Meriem Alam

Entre le Maroc et Israël, de même que la connexion économique a été bien amorcée depuis la normalisation des relations diplomatiques en 2020, la connectivité aérienne est à présent lancée. Royal Air Maroc a inauguré, hier dimanche, la ligne régulière qui reliera désormais Casablanca à Tel-Aviv a eu lieu. Un événement acté en grande pompe, puisqu’à bord de ce premier vol, prenait part une importante délégation constituée d’opérateurs économiques et de personnalités du monde de la culture. «Nous sommes heureux d’inaugurer cette liaison directe vers Tel-Aviv, la première dans l’histoire de la compagnie nationale», commente fièrement Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc. Direction Tel-Aviv, donc, pour participer à une série de rencontres économiques et culturelles, avec leurs homologues israéliens ! Une grande première pour laquelle la centaine de personnes présentes a afflué vers l’aéroport international Mohammed V, dès 7 heures du matin pour un vol prévu à 10h, formalités sécuritaires et sanitaires obligent. Après pratiquement cinq heures de vol, l’AT228 a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport Tel-Aviv Yafo Ben Gurion avec les jets des canons à eau des pompiers, le fameux rituel du « water salute » pratiqué pour célébrer l’arrivée d’un vol inaugural.

Que faut-il savoir sur la liaison Casablanca Tel-Aviv ?

Dans un premier temps, cette nouvelle route est activée à une cadence de quatre fréquences par semaine. A court terme, explique-t-on auprès de la compagnie aérienne nationale, ce planning comptera cinq vols hebdomadaires. « Nous proposons à nos clients des vols directs entre les deux pays en moins de cinq heures et une expérience de voyage unique à bord de nos avions », affirme Addou. Les vols sont programmés au départ de Casablanca mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à 06h15 (heure locale). En revanche, les départs depuis Tel-Aviv s’opèrent lundi, mercredi, jeudi et vendredi avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc). « Notre qualité de service Skytrax 4* est une véritable référence dans la région Afrique et Méditerranée. A travers notre Hub de Casablanca, et en tant que membre de l’Alliance Oneworld, nous connectons directement plus de 80 destinations dans le monde, soit l’un des réseaux les plus dynamiques du continent », tient à préciser le PDG de Royal Air Maroc.

Potentiel

Deux principales raisons motivent la mise en place de cette nouvelle liaison, est-il expliqué. Elle répond, tout d’abord, « aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël », souligne le management de RAM. A aujourd’hui, entre 50.000 et 80.000 israéliens visitent le Maroc annuellement. Ce volume d’arrivées est appelé à croître largement, selon les prévisions tracées par la compagnie ,«grâce à la mise en place de liaisons aériennes directes par les compagnies nationales israélienne et marocaine », est-il ajouté. A la veille de l’avènement de la pandémie, en 2019, Israël avait accueilli 5 millions de touristes, ce qui place ce pays au 39e rang mondial en termes absolus. En 2020, Israël a généré environ 2,33 milliards d’euros dans le seul secteur du tourisme. Cela correspond à 0,65 % du produit intérieur brut et à environ 3 % de toutes les recettes touristiques internationales en Asie Antérieure. D’un point de vue pratique, nombre de destinations israéliennes sont recommandées par les tours opérateurs mondiaux, dont notamment Tel Aviv, Capharaüm, Acre, Césarée, Nazareth, Tibériade, Herzliya… Parmi les sites les plus visités par les voyageurs, figurent les montagnes d’Eilat, le Mur des lamentations, le tombeau du roi David, le mémorial de Yad Vashem, le Cité de David, Qasr Al-Yahoud, les jardins Baha’i…

MESURES SANITAIRES. Israël allège son dispositif

Après avoir annoncé l’ouverture de ses frontières le 9 janvier 2022 aux voyageurs vaccinés, et constatant « une baisse constante des données de morbidité » liées à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement israélien a sorti une nouvelle carte pour encourager les arrivées touristiques sur son sol. En effet, depuis le 1er mars, tous les voyageurs même ceux non vaccinés peuvent se rendre en Israël. Une réserve cependant : celle de justifier de deux tests PCR négatifs (le premier avant le départ et le second après l’atterrissage en Israël). Afin de promouvoir les différentes régions du pays, le ministère israélien du Tourisme a lancé en début d’année, un site d’information au profit des touristes étrangers.

Cette plateforme communique notamment les dernières directives et restrictions liées à la pandémie de la Covid-19.Les renseignements y sont répertoriés en trois sections afin de faciliter l’accès à toutes les informations utiles.La première section, intitulée « Planifier votre voyage » liste les vaccins reconnus en Israël, les détails d’un schéma vaccinal complet, et les documents requis pour entrer dans le pays. Un autre volet « Pendant votre séjour », informe des différents emplacements de centres de test de dépistage du Covid et d’hôpitaux.La dernière catégorie, « Avant de nous quitter », liste les tests à effectuer et les documents nécessaires avant un vol de retour depuis l’aéroport Ben Gurion.