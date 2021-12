RAM: de nouveaux vols exceptionnels (PHOTO)

La Royal Air Maoc (RAM) a annoncé la programmation de deux vols exceptionnels vers deux pays africains.

« Nous informons nos clients que de nouveaux vols exceptionnels (soumis à autorisation spéciale) sont programmés les 17 et 18 décembre 2021, au départ du Maroc et à destination du Burkina Faso et de la Mauritanie », peut-on lire sur son compte Twitter.

La compagnie aérienne appelle également ses clients à consulter son site web pour plus d’informations.

Notons que d’autres vols spéciaux ont été programmés vers 8 autres pays (Belgique, Canada , Côte d’Ivoire, Espagne, France, Gabon, Italie et le Sénégal).

Pour rappel, les autorités marocaines avaient décidé de suspendre les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59, en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique.

MISE A JOUR – VOLS SPECIAUX



Nous informons nos Clients que de nouveaux vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) sont programmés le 17 et 18 décembre 2021, au départ du Maroc et à destination du Burkina Faso et la Mauritanie. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 12, 2021