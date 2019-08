RAM: ce qui s’est réellement passé sur un vol Casa-Paris (VIDEO)

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montre un avion de la Royal Air Maroc sur le tarmac de l’aéroport d’Orly où les passagers sont évacués d’urgence.

Selon une source bien informée qui s’est confiée à Le Site info, l’avion en question est un Boeing 737-800 de la RAM nouvelle génération. Les faits se sont produits dimanche dernier. “L’avion n’est pas un 737 MAX comme cela a été relayé par certains médias”, précise notre source.

A l’arrivée, le superviseur d’Orly a signalé au pilote de l’avion une “fumée suspecte” qui se dégageait. Le commandant a alors appliqué la procédure en vigueur d’évacuation d’urgence.

“Ce genre de procédure est spectaculaire, mais cela ne veut pas dire qu’il y avait quelque chose de grave”, indique notre source. L’avion a été immobilisé en attendant le résultat de l’étude qui est en cours. Au moment où nous écrivons ces lignes, la RAM n’a pas fait de communiqué officiel et on ne sait toujours pas ce qui a provoqué ce nuage de fumée. “Les passagers ont été secoués et se sont forcément inquiétés, mais il n’y a eu aucun blessé et tout est rapidement rentré dans l’ordre”.