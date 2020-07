RAM, Air Arabia: les compagnies aériennes dans le flou

C’est le flou total chez les compagnies aériennes ! La décision tombée hier soir concernant l’interdiction des déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech, ne fait pas jaser que les citoyens.

Comme elle a chamboulé le déplacement terrestre des marocains, cette décision entrave le déplacement des voyageurs du secteur aérien. Jusqu’à maintenant, les compagnies aériennes n’ont pas été avisées sur les procédures à suivre avec les passagers suite à la restriction des déplacements. «Aucune communication n’a été faite dans ce sens, pour savoir si ces restrictions concernent également les déplacements par voie aérienne» nous explique une source dans le secteur.

Le Ministère du tourisme, de l’artisanat et du transport aérien devrait dans les heures qui suivent donner plus de détails concernant les mesures à suivre pour les compagnies aériennes habilités à procéder aux vols spéciaux, notamment Royal Air Maroc et Air Arabia. A noter que ces deux compagnies aériennes maintiennent pour le moment tous leurs vols programmés en attendant plus de détails de la part du ministère de tutelle. A suivre…

Sanae Raqui (Source: Les Inspirations Eco)