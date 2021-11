Ralentissement de la vaccination au Maroc: voici la tranche d’âge la plus « récalcitrante »

Alors que la campagne nationale de vaccination enregistre quotidiennement des nombres de plus en plus bas de nouveaux vaccinés, un membre du Comité technique et scientifique a révélé quelle est la tranche d’âge comptant le plus de personnes refusant le vaccin.

Ainsi, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, à Casablanca, Pr Moulay Mustapha Ennaji, a déclaré à Le Site info que les 35-45 sont les moins disposés à se faire vacciner.

Le virologue ajoute que les enfants de 5 à 12 ans sont désormais aussi concernés par la vaccination, et qu’ils ont besoin de protection contre le virus, encore plus qu’auparavant.

Le Pr Ennaji appelle donc les parents à sensibiliser leurs enfants sur l’importance de la vaccination, soulignant que les jeunes devraient s’engager dans la campagne nationale de vaccination afin d’éviter une nouvelle vague de covid-19 au Maroc.

M.S.