Ralentissement de la vaccination au Maroc: le ministère va-t-il intervenir ?

Au moment où les vaccinodromes connaissent un ralentissement certain de la campagne nationale de vaccination, un membre du Comité technique et scientifique assure que le ministère de la Santé et de la Protection civile se doit d’intervenir pour inciter les « récalcitrants » à bénéficier de la vaccination anti-coronavirus.

Dans une déclaration à, Le Site info, ce cadre sanitaire a réitéré que le Département de Khalid Ait Taleb est appelé à prendre des décisions de sensibilisation, dans le but de convaincre les personnes non-vaccinées à adhérer à la campagne nationale de vaccination, sachant que plusieurs franges de la société se cantonnent dans leur refus d’être vaccinées.

De même que notre interlocuteur propose que cette sensibilisation doit se faire à travers les médias nationaux et également en faisant appel à la vox populi. Ce qui permettra de toucher le plus grand nombre de personnes à s’informer, loin des rumeurs fallacieuses et erronées.

L.A.