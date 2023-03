Rafik Boubker commente son altercation avec Morad El Achabi (VIDEO)

L’acteur marocain Rafik Boubker est revenu sur son altercation avec Morad El Achabi lors d’une caméra cachée dont il a été victime sur la chaîne MBC5. « Je ne m’énerve pas si on me laisse tranquille. Par contre, si on me cherche, on me trouve », dit Rafik Boubker au micro de « Ralia ».

L’acteur marocain, Rafik Boubker, n’a pu se retenir ses nerfs à cause d’une caméra cachée dont il a été victime de la part de l’animateur TV, Morad El Achabi, dans l’émission ramadanesque « Fassil wa nouassil », diffusée par la chaîne MBC5.

Et ce qui ne devait pas arriver est, hélas, arrivé! Rafik Boubker a agressé physiquement Morad El Achabi. Laquelle agression est devenue le sujet le plus évoqué sur les réseaux sociaux, pendant ces dernières heures. Un enregistrement vidéo montre bien ce qui s’est passé et on y voit l’animateur perdre son équilibre et tomber de tout son long par terre, avant d’être transféré par ambulance à l’hôpital.

L’acteur a également déclaré qu’il regarde quelques programmes durant ce mois de Ramadan notamment le sitcom « Dirou Niyya » et le feuilleton « Kayna Dorouf ». Il dit suivre également des séries égyptiennes tels que Rachid où encore Al Maddah avec la participation du chanteur Hamada Helal.