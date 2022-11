Radars, drones… Le Maroc sort l’artillerie lourde pour défendre ses frontières

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, a révélé qu’il a été procédé à la mobilisation d’un contingent de 50.000 soldats des Forces armées royales (FAR).

La mission de ce contingent est de contrôler et de surveiller les frontières terrestres du Royaume, le long d’environ 3300 km, et de ses frontières maritimes, sur quelque 3500 km, en plus de la surveillance de l’espace aérien du pays, a précisé Abdellatif Loudiyi.

Lors des discussions au sein de la Commission des Affaires étrangères, des Affaires islamiques et des MRE, concernant le Budget sectoriel de son Département, le responsable gouvernemental a souligné qu’en vue d’accomplir ces missions de défense dans les conditions les meilleures, les forces chargées de la surveillance et du contrôle des frontières terrestres et maritimes du Royaume ont mobilisé des ressources humaines et pécuniaires importantes.

Ceci, a poursuivi Abdellatif Loudiyi, via des points fixes et d’autres de soutien, ainsi que des unités d’intervention, en plus du recours à un système de surveillance électronique consistant en des radars fixes et mobiles, des techniques audiovisuelles et des mini-drones.

De même que les Forces royales air accomplissent une participation efficace à ce projet de défense, en mettant à disposition une série de radars fixes de surveillance aérienne contre toute tentative ou autre velléité aérienne extérieure, a ajouté le responsable gouvernemental.

Celui-ci a également expliqué que le Marine royale n’est pas en reste et a pour mission, quant à elle, et de façon constante, la surveillance et la lutte contre tous les activités illégales dans les eaux territoriales du Royaume. Ceci, avec le déploiement de radars de surveillance maritime et, aussi, avec la mobilisation d’unités d’intervention tout le long des côtes marocaines.

De surcroît, la Gendarmerie royale participe, à son tour, à la surveillance des frontières du Royaume contre toute menace, comme elle contribue à apporter son soutien à plusieurs niveaux comportant les espaces terrestre, aérien et maritime, selon le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale.

Larbi Alaoui