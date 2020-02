Rachid Talbi Alami débarque (aussi) sur Instagram (VIDEO)

Après Aziz Akhannouch, c’est au tour de Rachid Talbi Alami de créer un compte Instagram. L’ancien ministre RNIste de la Jeunesse et des Sports a donc emboîté le pas de son président.

Talbi Alami a inauguré son nouveau compte il y a une semaine avec une photo de lui entouré de plusieurs jeunes de son parti.

Par ailleurs, l’ex-président de la Chambre des représentants a diffusé lundi une vidéo dans laquelle il affirme que cette initiative vise à “poursuivre le dialogue et la discussion, en particulier avec les jeunes, et à recevoir leurs idées et points de vue”. La publication a dépassé les 800 vues en l’espace de quelques heures.

Y.C.