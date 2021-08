Rachid El Ouali va sortir un duo avec Bachir Abdou (VIDEO)

L’acteur marocain Rachid El Ouali a révélé une énorme surprise, en annonçant la sortie prochaine d’une chanson le réunissant avec le chanteur Bachir Abdou, le père de Saad Lamjarred.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’acteur et le chanteur ont révélé quelques détails de ce projet, qui constituera la première expérience musicale d’El Ouali.

Ce dernier a assuré que cette expérience sera spéciale, et qu’elle réunira authenticité et modernité. Lamjarred, de son côté, a indiqué que la chanson sera écrite et composée par Jalal Hamdaoui.

M.F.