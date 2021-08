Rachid El Ouali revient sur les secrets de la réussite de son mariage (PHOTO)

L’acteur marocain Rachid El Ouali a partagé avec ses fans le bilan de ses 25 années de mariage avec sa conjointe Ibtissam Chakara, revenant sur les « secrets » qui ont permis à cette union de durer.

Sur son compte Instagram, l’acteur a publié une photo de lui en compagnie de sa famille, célébrant son 25e anniversaire de mariage. « Mon fils m’a demandé pourquoi nous fêtons ces années de mariages… Je lui ai répondu que ce que nous fêtons, c’est notre victoire sur l’égoïsme en chacun de nous, ce qui nous a permis de rester unis jusqu’à ce jour », a-t-il écrit.

El Ouali a tenu les séries turques et égyptiennes responsables de la hausse des taux de divorces. « Malheureusement, le divorce est devenu une solution facile chez la génération actuelle. Personne n’a dit que le mariage est facile, plein d’amour et de bonheur. Peut-être avons-nous abusé des séries turques et égyptiennes, et oublié le vrai film: celui de nos parents, qui ont été patients et ont effectué plusieurs sacrifices pour nous voir grandir ».

Rachid El Ouali et sa femme ont fêté dernièrement leur 25e anniversaire de mariage, à cette occasion le couple a eu l’idée orignale de mettre les mêmes habits que le jour du mariage.

S.L.