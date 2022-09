Rachid El Ouali rend hommage à feu Noureddine Bikr (PHOTO)

Rachid El Ouali a présenté ses condoléances à la famille et proches du comédien marocain, qui a tiré sa révérence ce 2 septembre. Suite au décès de l’icône de la comédie marocaine, Noureddine Bikr, El Ouali a partagé un message chargé en émotions via Instagram.

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Noureddine Bikr. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Mes sincères condoléances à sa famille et ses proches », a déclaré El Ouali. Et d’ajouter « je n’ai, certes, pas eu l’occasion de travailler beaucoup avec Noureddine Bikr, mais les quelques fois où cela est arrivé, j’ai beaucoup appris de lui. Sa fameuse réplique ‘mchiti fel khessrane a hamadi’ est devenue culte. Sa bonté et son humour l’ont rendu grandement apprécié du public. La scène marocaine perd l’un de ses piliers aujourd’hui ».

Noureddine Bikr s’est éteint dans la journée ce vendredi, à l’âge de 70 ans, après un long combat avec le cancer.

A.O.