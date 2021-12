Rachid El Idrissi se défend après des accusations de « harcèlement » (VIDEO)

Le journaliste, animateur et producteur Rachid El Idrissi est au coeur d’une polémique sur fond de la défaite de notre équipe nationale B sur penalty en quart de finale de la Coupe arabe FIFA 2012 au Qatar.

El Idrissi est sorti de son silence, jeudi 16 décembre via le réseau social Instagram, pour se défendre des accusations de harcèlement moral sur Hatim Ammor, après sa publication montrant le chanteur en compagnie du fervent supporter du onze national, surnommé « Dolmi », du nom du « m3allam » inoubliable du Raja et des Lions de l’Atlas.

Aux nombreuses critiques qu’il a copieusement essuyées à cause de sa publication, largement partagée et commentée par des internautes qui ont accusé Hatim Ammor d’être pour beaucoup dans la défaite de l’équipe nationale B, Rachid El Idrissi a répondu par un enregistrement vidéo avec le commentaire suivant:

« Primo, sachez ce que veut dire harceler (« tanamor » en darija). Secundo, Hatim est apparu dans une photo préfabriquée, avec ce monsieur Dolmi, que j’ai partagée aussi et il n’y a aucun mal à cela. Ce partage, je l’ai fait après la grande déception que nous a causée notre équipe. Nous plaisantions et vous nous aviez refroidis. Et les insultes se sont mis à pleuvoir! Que se passe-t-il donc? Qu’est-ce qui vous arrive? Personne n’a donc plus le droit de plaisanter? Personne n’a le droit de partager? ».

Et de poursuivre que même le chef de gouvernement a plusieurs fois été l’objet de nombreuses plaisanteries, comme d’ailleurs d’autres personnalités, et cela n’a pas fait de vagues. « Mais Hatim, non? », s’est interrogé le journaliste. Et il conclu sa « plaidoirie » par « Nous devrions accepter les plaisanteries, Rien de bien grave ne s’est produit et nous avons seulement ri.. Laissez-nous plaisanter et apprenons à le faire entre nous, au lieu qu’à chaque vanne, nous nous regardions en chiens de faïence! »

Larbi Alaoui

