Rabat: voici pourquoi le café des Oudayas a été démoli (PHOTO)

La Toile est en colère. Et pour cause, le célèbre café Maure du jardin des Oudayas, à Rabat, n’est plus. D’après les photos qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux, le café a été totalement démoli, au grand dam des internautes qui n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation, pointant du doigt les responsables.

A ce propos, une source sûre a indiqué à Le Site info qu’il s’agit d’une rénovation dans le cadre du programme de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina de Rabat. Le célèbre café, qui menaçait ruine, sera reconstruit et gardera son identité architecturale, son zellige et ses couleurs.

La même source a précisé que des études approfondies ont été réalisées, entre autres, par le ministère de la Culture et la société Rabat région Aménagement avant d’entamer la réhabilitation des lieux.

N.M.