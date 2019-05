Rabat: voici le nombre d’affaires traitées par la DGSN en 2018

Le préfet de police de Rabat-Salé-Skhirat-Témara-Khémisset, Mustapha Moufid a indiqué, jeudi à Rabat, que dans le cadre des efforts déployés pour la prévention et la répression de la criminalité et de la délinquance, les services de la Sûreté relevant de cette préfecture de police ont traité 56.737 affaires, sur 70.946 enregistrées en 2018.

S’exprimant lors d’une cérémonie marquant la célébration du 63ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Moufid a affirmé que le taux de réussite de ces opérations a atteint 80%, notant que 76.637 personnes ont été déférées devant la justice pour leur implication dans différents crimes et délits.

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, le nombre d’affaires a connu une baisse de 32%, par rapport à la même période de l’année 2018, a-t-il fait savoir, notant que les opérations préventives des services de la Sûreté ont abouti au démantèlement de 660 bandes et réseaux criminelles et l’arrestation de 39.218 personnes en état de flagrant délit et de 12.263 personnes recherchées, dont 403 ressortissants étrangers, pour leur implication dans divers délits.

Concernant les infractions relatives au code de la route, le responsable a fait savoir que les services chargés de la circulation ont enregistré 262.966 contraventions et collecté 47.046.950,00 DH d’amendes, soulignant que la préfecture de police de Rabat a organisé de nombreuses rencontres de communication avec des acteurs de la société civile et des professionnels pour prendre connaissance de leur besoins en terme de sécurité.

Et d’ajouter que 66.655 étudiants représentant 699 établissements d’enseignement publics et privés ont bénéficié de campagnes de sensibilisation aux dangers de la route et de promotion de la culture d’éducation à la circulation, a-t-il noté.

Dans le cadre de la mise en place de la bonne gouvernance, la préfecture de police de Rabat a fait de la formation continue une pierre angulaire de la consolidation de ses principes, par la programmation de plusieurs formation dans divers domaines, bénéficiant à 5.466 fonctionnaires durant l’année 2018, avec la consolidation des mécanismes d’intégrité et l’amélioration de l’efficacité des services fournis aux citoyens, en plus de la lutte contre tous les comportements violant l’éthique de la profession au sein de la DGSN.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, de représentants des conseils élus, des responsables des instances judiciaires et des services extérieurs et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires, des fonctionnaires de la Sûreté nationale ont été décorés de Wissams royaux

S.L. (avec MAP)