Rabat: la villa d’une princesse cambriolée

La villa d’une princesse située sur la route de Zaïr, à Rabat, a été cambriolée en début de semaine. Selon Assabah, qui rapporte l’information, les autorités de la région des quartiers Souissi, Taqaddom, Hay Riad, Agdal et Hassan sont en état d’alerte après le vol de précieux bijoux, ajoutant que la police tente tant bien que mal de garder cette affaire secrète.

Une équipe de la police scientifique et technique s’est rendue à la villa cambriolée et plus de 30 empreintes ont été prélevées. Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause auraient escaladé les murs de la villa de façon “professionnelle” et réussi à y accéder malgré la présence de caméras de surveillances et de services de police dans la région où résident de haut-responsables.

Malgré les investigations, la police n’a toujours pas mis la main sur les coupables. Le plus étonnant dans cette histoire, c’est la présence des agents de sécurité surveillant la villa et qui ont été lourdement réprimandés par la police pour avoir failli à leur mission.

D’après le quotidien, des pierres précieuses et des montres de luxe ont été volées d’un tiroir, ce qui prouve que les cambrioleurs ont pris leur temps pour faire le tour de la villa et tomber sur des objets chers.

Noura Mounib