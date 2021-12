Rabat: vif émoi après le décès de deux avocats (VIDEO)

Deux avocats sont décédés jeudi matin dans un terrible accident survenu à Rabat, au niveau d’Oulad Mtaa. Il s’agit de Said Chtatou et Amine Ait Hamd, qui étaient également militants associatifs.

Leur décès a provoqué, d’ailleurs, un vif émoi dans la capitale et leurs photos ont été largement diffusées sur la Toile, avec les condoléances des internautes. Le club des avocats au Maroc a également tenu à rendre un dernier hommage aux défunts sur sa page officielle. «Le club a appris avec tristesse la disparition des deux confrères au barreau de Rabat, Said Chtatou et Amine Ait Hamed, dans un terrible accident. En ces circonstances douloureuses, les membres du bureau exécutif du club présentent leurs sincères condoléances au bâtonnier du barreau de Rabat et à tous les confrères. Que Dieu ait leur âme en sa sainte miséricorde et les accueille dans son vaste paradis. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a écrit le club.

En plus des deux jeunes avocats, une personne est décédée et une autre a été grièvement blessée. Celle-ci a été transférée en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, souligne une source de Le Site info, indiquant que la victime est encore dans un état critique.

Pour rappel, les obsèques des deux jeunes avocats ont eu lieu jeudi après-midi après la prière de l’Asr. Des dizaines de personnes ont assisté à leur inhumation au cimetière Sidi Messaoud, situé à Hay Riad.

S.L.