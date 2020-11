Rabat: une youtubeuse condamnée à deux ans de prison ferme

Le tribunal de première instance de Rabat a condamné, ce jeudi, la youtubeuse Imane Lborj, plus connue sur les réseaux sociaux sous son pseudonyme «Narimane», à deux ans de prison ferme.

Arrêtée en juillet dernier, Narimane était poursuivie pour fraude et escroquerie. Ses présumés complices, son mari et son beau-frère, sont toujours recherchés.

La youtubeuse a été arrêtée après des plaintes déposées contre elle pour escroquerie, fraude et abus de confiance.

« L’influenceuse » avait promis à des victimes de leur revendre des voitures de luxe à un prix inférieur à celui du marché et de les faire profiter de l’exonération sur la TVA à laquelle elle a droit en tant que propriétaire d’une agence de location de voitures. En fait, Narimane avait revendu la même voiture plusieurs fois à plusieurs personnes différentes et faisait aussi moult affaires en usant et abusant de chèques en bois.

S.H.