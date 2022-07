Rabat: une voiture percute le tramway, la circulation interrompue

La circulation a été momentanément interrompue ce jeudi après-midi, dans la capitale, au niveau de l’avenue du Maghreb arabe, suite à la collision d’une voiture légère avec une rame du tramway.

Le trafic du tram de Rabat-Salé a été ainsi interrompu, concernant la ligne T2, pour plus d’une heure entre les stations Yacoub El Mansour et Place de la Russie, ainsi qu’entre celles de l’hôpital Moulay Youssef et Bab El Had, à Rabat.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la société du tramway Rabat-Salé a annoncé que ses équipes techniques se sont mobilisées afin de parer à la situation et permettre la reprise rapide du trafic.

L.A.