Rabat: une voiture folle fonce sur les urgences de l’hôpital Cheikh Zaïd (VIDEO)

Une voiture folle, conduite par un ressortissant espagnol, a foncé dans les urgences de l’hôpital Cheikh Zaid, à Rabat, et ne s’est arrêtée pile-poil que devant le bureau d’accueil.

Un enregistrement vidéo, dont Le Site info a pris connaissance, fait voir le forcené percuter la porte vitrée des urgences en suscitant l’effroi des employés et des accompagnateurs des patients. En plus de la panique générale et de la grande peur des personnes présentes, l’on a enregistré des dégâts matériels importants.

Selon une source de l’hôpital Cheikh Zaid, les services sécuritaires se sont rendus sur les lieux pour diligenter une enquête sur cette affaire et en connaître les vraies circonstances.

A.L.