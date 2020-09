Rabat: une vidéo tournée au quartier Agdal indigne la Toile

Devant le siège d’une succursale administrative, dans le quartier r’bati huppé de l’Agdal, des dizaines de citoyens ont créé un grand débordement et une bousculade monstre.

Et ce, selon un enregistrement vidéo que détient Le Site info, en faisant fi des mesures préventives et sanitaires et de la distanciation physique, décrétées depuis mars dernier, dans le but d’endiguer la propagation et la transmission du nouveau coronavirus, au Maroc..

Les citoyens en question ont même forcé la barrière métallique que les responsables de la succursale administrative avaient placée. Ils ont pu ainsi s’introduire en masse à l’intérieur des locaux pour obtenir lees documents dont ils ont besoin. Ceci, en enfreignant toutes les mesures sanitaires recommandées par le ministère de la Santé pour lutter contre la pandémie de la covid-19.

A rappeler que le gouvernement avait décidé, depuis deux semaines, le prolongement de l’état d’urgence sanitaire au 10 octobre prochain, aux quatre coins du Royaume, à cause de l’augmentation alarmante des cas confirmés de nouveau coronavirus.

A.T.