Rabat: une petite fille perd la vie dans un établissement scolaire

Un nouveau drame vient secouer le secteur de l’éducation au Maroc. Une grande porte en acier est tombée sur des élèves, ce jeudi matin, dans un établissement à Ain Attig dans la région de Rabat.

Cet accident a provoqué la mort d’une élève âgée de 5 ans, tandis qu’une surveillante de l’école a été légèrement blessée. Les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame dès qu’ils ont été informés, nous indique une source fiable.

Interrogé par Le Site info, le directeur provincial du ministère de l’éducation nationale de la région a indiqué que “la fille et la surveillante ont été rapidement transférées à l’hôpital le plus proche”.

Et d’ajouter que la petite fille a perdu beaucoup de sang et a fini par succomber à ses blessures. Le directeur provincial a par ailleurs affirmé que la porte qui est tombée n’était pas défaillante, sans donner plus d’explications sur ce qui a provoqué sa chute. “Je ne comprends pas comment cette accident est arrivé! La porte en question ne présentait aucun danger!”

Sous le choc, les parents d’élèves se sont regroupés devant l’entrée de l’école pour manifester leur colère.

