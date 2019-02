Rabat: une manifestation prévue devant l’ambassade d’Arabie saoudite

Le torchon brûle de plus en plus entre le Maroc et l’Arabie saoudite. Après la dernière polémique, un sit-in est prévu dimanche 17 février devant l’ambassade saoudienne à Rabat.

Cette manifestation est initiée par l’Organisation marocaine de citoyenneté de défense de l’intégrité territoriale (OMDT) et le Haut conseil national des volontaires de la Marche Verte, en collaboration avec la Fédération régionale des associations de la société civile de Casablanca.

Dans une déclaration accordée à Le Site info, le président de l’OMDT, Mustapha Ayach, a indiqué qu’il est impératif de “hausser le ton” contre les Saoudiens. Et d’ajouter: “L’objectif principal de cette manifestation est de dénoncer les agissements de l’Arabie saoudite contre le Royaume, surtout après ce qu’a diffusé la chaine Al Arabya. Un grand nombre de participants sont attendus. Les organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que plusieurs partis politiques seront présents”.

Rappelons que la chaine saoudienne Al Arabya avait diffusé une émission spéciale où elle a cru bon mettre en avant les séparatistes du Polisario. La chaîne aurait ainsi riposté à la position juste et équilibrés du Maroc vis-à-vis de moult affaires où se débattent certains pays du Golfe.

Plusieurs médias ont ensuite annoncé que le Royaume a rappelé son ambassadeur en Arabie saoudite et s’est également retiré de la coalition arabe au Yémen. Toutefois, rien d’officiel pour le moment.

Bhyer Kabiro