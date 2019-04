Rabat: une fille violée par son père pendant 8 ans

L’association “Touche pas à mes enfants” a révélé un nouveau scandale de pédophilie qui a secoué la région de Rabat. Elle a porté plainte auprès du procureur général de la Cour d’appel de Rabat contre un père qui a violé sa fille pendant 8 longues années.

C’est en tout cas ce que rapporte Assabah. La présidente de l’association, Najia Adib a révélé que le père a violé sa fille pour la première fois quand elle avai 14 ans dans son magasin de réparation d’appareils électroniques.

Il a ensuite pris l’habitude de le faire de façon quotidienne depuis près de 8 ans. Le journal arabophone explique que la victime avait peur de dénoncer son père avant de décider de tout dévoiler et raconter son calvaire à l’association.

La présidente de “Touche pas à mes enfants” a immédiatement porté plainte auprès des autorités et exigé l’ouverture d’une enquête afin d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le mis en cause a été interpellé, mercredi dernier, par les éléments de la police judiciaire et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

K.B