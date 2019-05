Rabat: une femme et son fils arrêtés à la gare routière Kamra

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté, vendredi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une femme et son fils âgé de 44 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les deux mis en causes ont été arrêtés à la gare routière Kamra après leur arrivée à bord d’un autocar en provenance d’une ville du nord du Royaume.

Les fouilles ont permis la saisie de 2.585 comprimés psychotropes, outre une somme d’argent provenant éventuellement du trafic de drogue, précise le communiqué.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a fait savoir la DGSN.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la sûreté nationale, en coordination avec la DGST, pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes, a conclu la même source.

S.L. (avec MAP)