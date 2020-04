Rabat: une employée communale contaminée par le coronavirus

L’adjoint au maire de Rabat a fourni quelques nouvelles données concernant une employée de la commune ayant contracté le Covid-19.

Dans une déclaration à Le Site Info, le PJDiste Lahcen El Amrani a assuré que l’employée en question n’est entrée en contact avec aucun de ses collègues. Ceci, car depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, elle ne s’est plus présentée à son lieu de travail. Ce qui signifie bien que nul contact n’a eu lieu entre elle et les employés de la commune.

De même qu’El Amrani a précisé que depuis la décision des autorités, concernant les mesures préventives d’état d’alerte et de confinement chez soi, le maire de Rabat a réduit considérablement le nombre du personnel. Par conséquent, la présence sur place des employés ne dépasse plus guère les 10% de l’effectif réel.

Notre interlocuteur a également tenu à souligner que le Conseil de la ville de Rabat a ainsi décidé de ne garder en fonction, par système de roulement, que le service d’hygiène et de nettoyage et quelques fonctionnaires des services administratif et financier.

Concernant l’employée infectée par le nouveau coronavirus, l’adjoint au maire a précisé avoir voulu prendre de ses nouvelles mais il regrette qu’elle n’ait pas répondu à ses appels. Cependant, selon des sources proches de l’intéressée, il a appris que son état de santé est stable, sachant que la mère de l’employée et ses frères ont aussi contracté la maladie.

