Rabat: une délégation qui devait accueillir le Pape frôle la mort

Une délégation de la commune d’El Hajeb, qui était en route vers Rabat pour accueillir le Pape François, a eu un terrible accident à l’entrée de la capitale.

Selon les premières informations, le chauffeur de l’autocar a perdu le contrôle du volant avant de percuter le mur de béton séparant les deux voies de l’autoroute. Aussitôt alertés, les éléments de la police et de la protection civile se sont rendus sur les lieux.

L’accident a fait plusieurs blessés qui ont été transférés à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires. En paraillèle, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.

K.B.