Rabat: un taximan et sa compagne sous les verrous

La police judiciaire de la ville de Rabat, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, a procédé samedi soir à l’arrestation de deux individus, un chauffeur de taxi et sa compagne, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de stupéfiants.

Les investigations menées ont permis la saisie de 12.550 comprimés psychotropes dissimulés sous le siège du taxi que conduisait le mis en cause au quartier Attakadoum à Rabat, indique ce dimanche un communiqué de la DGSN, précisant que les opérations de fouille menées dans le domicile des prévenus, au niveau du même quartier, ont permis la saisie d’une quantité de drogue de chira, une dose de cocaïne, une somme d’argent semblant provenir de leur acte criminel, ainsi que des téléphones portables.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes.

S.L. (avec MAP)