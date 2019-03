Rabat: un receveur des Impôts placé en garde à vue

La police judiciaire à Rabat a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent à l’encontre de deux individus, dont un receveur principal de l’administration fiscale des impôts, pour leur implication présumée dans une affaire de détournement de biens publics et blanchiment d’argent.

Les investigations menées ainsi que les opérations d’audit ont révélé que le principal suspect dans cette affaire a versé des sommes d’argent importantes sur le compte d’une « société de façade » au nom du deuxième prévenu sous prétexte d’imputation de l’excédent d’impôt sur les sociétés, indique la DGSN.

Les montants détournés, d’une somme globale de 39 millions de dirhams, ont été dilapidés dans l’achat de fonds immobiliers et mobiliers, alors qu’une partie de ces fonds a été versée dans des comptes bancaires, ajoute la DGSN dans un communiqué.

Les démarches et les mesures préventives prises par la brigade régionale de la police judiciaire chargée d’enquêter sur cette affaire ont permis de récupérer presque tout l’argent liquide détourné et saisir les fonds immobiliers et les voitures acquises du butin criminel, alors que les investigations se poursuivent pour récupérer l’ensemble des fonds détournés, précise la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances et déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés dans la lutte contre la criminalité financière, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)