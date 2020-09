Rabat: un premier cas de covid-19 détecté au lycée Descartes

Quelques jours après la rentrée scolaire, un premier cas de covid-19 a été détecté au lycée Descartes, à Rabat.

«Comme prévu par notre protocole sanitaire, je me dois de vous informer qu’un enseignant de l’équipe éducative de l’établissement a été testé positif PCR au covid-19», explique Najat Delpeyrat, la proviseure de l’établissement, dans un communiqué adressé aux personnels de l’établissement.

Cet enseignant sera placé au minimum 14 jours en quarantaine et assurera ses cours en distanciel à ses élèves.

«Nous avons pu établir une liste d’élèves qui ont eu cours avec cet enseignant entre mardi et mercredi derniers et leurs parents sont naturellement informés de la situation», peut-on lire, soulignant que le médecin coordonnateur des autorités sanitaires a conclu que la réalisation de tests et isolement pour les personnels et les élèves ayant eu contact avec cet enseignant ne seraient éventuellement pas nécessaire.

La proviseure a également précisé que la direction va rencontrer le pacha pour qu’une décision définitive soit prise.

Par ailleurs, le médecin coordonnateur des autorités a assuré que le lycée veille sur le respect des mesures de prévention sanitaire (gestes barrières, désinfection des mains, des surfaces et de tous les locaux chaque jour, port du masque obligatoire par tous et distanciation physique).

