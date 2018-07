Rabat: un policier met fin à ses jours

Le service préfectoral de la police judiciaire a entamé les procédures nécessaires de constat et procédé aux prélèvements des indices matériels et preuves tangibles sur les lieux de l’incident dans l’attente du parachèvement de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cet incident, a précisé la DGSN dans un communiqué.

