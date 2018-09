Rabat: un policier en garde à vue pour outrage à magistrat

Dans un communiqué, la DGSN indique qu’après s’être présenté jeudi en compagnie de son fils mineur devant l’instance chargée d’enquêter sur les affaires de mineur, en raison d’une affaire répressive liée au mauvais voisinage, le mis en cause a eu recours à des actes et comportements portant atteinte à la justice.

