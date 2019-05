Rabat: un nouveau Centre inauguré par le roi à Yaâcoub El Mansour

Le roi Mohammed VI a procédé, ce jeudi au quartier El Massira à l’arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, à l’inauguration du Centre régional des soins bucco-dentaires, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 25 millions de dirhams (MDH).

Premier du genre au niveau du Royaume, ce projet solidaire, dont les travaux de réalisation ont été lancés par le Souverain le 30 mai 2017, vise à renforcer l’offre de soins bucco-dentaires au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra par la mise en place d’une prestation médicale de proximité et de qualité qui répond aux besoins des citoyens.

Il s’inscrit également en droite ligne des efforts déployés par le Souverain dans l’objectif de favoriser l’accès des personnes démunies, des personnes âgées, des élèves issus de familles défavorisées et des personnes en situation de handicap, aux soins bucco-dentaires, et de renforcer le système de santé bucco-dentaire et son intégration dans la santé publique.

Édifié sur quatre niveaux (sous-sol, RDC et deux étages) sur un terrain domanial de 1.580 m2, le nouveau Centre dispensera des soins dentaires de qualité (soins conservateurs et soins chirurgicaux) aux enfants et adultes de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Il veillera également au développement d’actions de prévention, d’information et de sensibilisation aux risques liés au tabagisme, à l’automédication et à l’hygiène bucco-dentaire, l’objectif étant l’amélioration de la santé bucco-dentaire de la population.

Le Centre régional des soins bucco-dentaires dispose d’un service d’urgence – salles de soins urgents et de consultations, hôpital de jour – opérationnel de 08h30 à 16h30 pour une prise en charge directe.

Il abrite également une unité de radiologie bucco-dentaire (radio panoramique dentaire – 3D, radiologie rétro-alvéolaire), une unité de consultations avec quatre salles de soins bucco-dentaires pour adultes et une unité de pédodontie (deux salles de consultations pour enfants).

Le Centre, doté de 17 fauteuils dentaires dont un pour personnes à mobilité réduite et deux pour enfants, comprend également des unités de chirurgie bucco-dentaire (salle d’opérations, salle de réveil, salle de consultation) et de consultations spécialisées (Endodontie, Orthodontie, Parodontie, prothèse dentaire), un espace de stérilisation, un laboratoire de prothèses dentaires, des salles de formation et de sensibilisation, un bureau association, une salle de réunion et une médiathèque.

Pour remplir pleinement sa mission, le Centre régional des soins bucco-dentaires compte parmi ses effectifs médicaux et paramédicaux 14 dentistes spécialistes, des infirmiers et des cadres administratifs et techniques.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé et le Conseil de la Région Rabat-Salé-Kénitra, ce projet vient conforter les multiples actions médico-humanitaires initiées par la Fondation et destinées à soutenir le secteur médical national, à travers la mise en place d’une filière de soins de proximité accessibles aux populations les plus défavorisées.

