Rabat: un juge accusé de harcèlement sexuel

Une nouvelle affaire de harcèlement sexuel a créé un véritable tollé à Rabat. Selon Assabah, la propriétaire d’une agence de voyages au quartier Agdal a déposé plainte lundi 26 novembre contre un juge pour harcèlement sexuel et abus de pouvoir.

La jeune femme aurait fait la connaissance du présumé coupable, selon elle, aux Etats Unis et l’accuse de l’avoir harcelée, la première fois, à bord d’un avion à destination du Maroc. Plusieurs jours sont passés après ce déplacement et le juge aurait continué à faire des pieds et des mains pour l’attirer dans ses filets, en vain.

La plaignante, qui aurait à plusieurs reprises rejeté les avances du présumé mis en cause, a assuré au quotidien arabophone que ce dernier, accompagné de plusieurs officiers relevant du 3ème arrondissement, est entré par effraction dans la nuit à son agence de voyages. Il lui aurait adressé plusieurs insultes et tenu des propos à connotation sexuelle.

Assabah a précisé que la jeune femme, selon ses dires, était, à ce moment-là, dans l’agence en compagnie de quelques membres de sa famille. Une dispute aurait éclaté entre la plaignante et le présumé coupable qui aurait abusé de son pouvoir pour la terroriser. Et d’ajouter qu’une enquête sera bientôt ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

N.M.