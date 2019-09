Rabat: un jardin public transformé en décharge en plein air

C’était un beau jardin public bien entretenu! L’un des rares de Rabat dont le nombre de jardins se rétrécit comme peau de chagrin. Et celui-là n’a pas échappé non plus au laisser-aller et à l’abandon.

Pour cette raison, les habitants de Hay Fath et de Yacoub El Mansour de la capitale n’ont pas manqué de tirer la sonnette d’alarme concernant cet ex-beau jardin transformé en décharge en plein air, nauséabonde et laide. Ils ont ainsi adressé leurs doléances au wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra afin de lui faire part de la situation catastrophique où se trouve le jardin.

De son côté, Abdelali Rami a publié la teneur de cette plainte sur sa page officielle Facebook. L’acteur des droits de l’Homme y rapporte l’indignation des habitants sur le motus et bouche cousue des responsables à propos de ce jardin , sis à Hay Fath, transformé en décharge. Ce qui augure d’une catastrophe environnementale annoncée si, à Dieu ne plaise, les choses restent en l’état.

Les habitants n’ont pas non plus manqué de rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, ce jardin constituait une véritable et vivifiante bouffée d’oxygène pour les riverains, comme pour les passants. Il est devenu actuellement la chasse gardée de clochards, d’ivrognes et de drogués où il est préférable de ne pas s’aventurer, à ses risques et périls.

L.A.