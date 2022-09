Rabat: un homme et deux enfants tués dans un terrible accident (PHOTO)

Trois personnes ont trouvé la mort dans un drame routier à Rabat. Un véhicule roulant à grande vitesse a percuté six individus non loin du CHU Ibn Sina dans la soirée du 20 septembre.

La tragédie s’est produite à l’avenue Mohamed Belarbi Alaoui, au niveau du quartier Souissi. D’après une source à Le Site Info, l’individu qui se trouvait à bord d’un véhicule de type 4*4 roulait à une vitesse folle lorsque le drame s’est produit.

D’après des informations sur les réseaux sociaux, un grand-père (60 ans) a trouvé la mort sur le coup en compagnie de ses deux petits-enfants (3 et 6 ans). Les trois autres victimes, un jeune homme de 34 ans et deux enfants de 3 et 10 ans ont été évacués vers les urgences du CHU.

Notre interlocuteur nous a indiqué qu’une enquête a été ouverte sur ordre du Parquet général compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de ce drame.

A.O.