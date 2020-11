Rabat: un grand établissement scolaire touché par le covid-19 (PHOTO)

Le groupe scolaire Jeanne d’arc de Rabat a annoncé dimanche l’interruption des cours et le passage au distanciel à partir de mercredi 11 novembre.

« Nous avons pris connaissance ce jour de nouveaux cas Covid-19 au sein de nos trois structures : collège, primaire et maternelle », a écrit la direction de l’établissement dans un mail aux parents sans préciser le nombre de cas déclarés au sein de l’établissement. Le groupe, qui comprend des classes de maternelle, de primaire et de collège, a ainsi annoncé la suspension des cours en présentiel jusqu’à nouvel ordre et l’instauration de l’enseignement distanciel à partir de mercredi.

La nouvelle est tombée dimanche et les parents, pris au dépourvu, se posent des questions sur la garde des enfants alors qu’eux-mêmes travaillent. « Et en plus c’est la période des contrôles », a commenté sur Facebook une mère désemparée.

S.Z.