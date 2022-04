Rabat: un forum discute de la paix dans les trois religions monothéistes (VIDEO)

La faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat a abrité un forum interconfessionnel, ce mardi, sur le thème de la paix dans les trois religions monothéistes, en présence de représentants de l’islam, du judaïsme et du christianisme.

Dans ce cadre, le doyen de la faculté a déclaré à Le Site info que le forum revêt une grande importance, tout en soulignant que l’Université a adopté cette démarche en tenant compte de ses côtés pédagogique et scientifique. Ceci, a précisé Jamal Eddine El Hani, depuis plusieurs années au niveau des masters et des doctorants en introduisant des modules sur ce thème.

Et de poursuivre que le forum actuel ne fait que confirmer cette orientation, vu la présence et la participation de représentants des trois religions monothéistes afin de prôner la paix, la tolérance et le vivre ensemble communs, « dont nous avons besoin, maintenant plus que jamais ».

De son côté, le représentant de la communauté juive au Maroc, Modricai Shriki, a tenu à assurer que le Royaume est l’exemple incontestable concernant la paix et le vivre ensemble interconfessionnels.

