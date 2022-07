Rabat: un élève épileptique obtient son bac avec mention « bien »

Mohamed Touzani est un élève atteint d’épilepsie. Le destin l’aurait voulu. Mais son handicap ne l’a pas empêché de surmonter les obstacles de la vie jusqu’à décrocher cette année un diplôme de baccalauréat en lettres modernes et .. avec mention bien.

La réalisation de ce rêve n’aurait certainement été possible sans l’aide précieux des membres de sa famille, affirme sa mère Samira Idrissi Tafraouti au micro de M24, la chaine d’information en continu de la MAP.

Âgé de 19 ans, cet élève issu de Rabat, plus précisément du quartier Akkari, souffre au quotidien de crises épileptiques depuis sa tendre enfance. L’esprit vif et émotif, Mohamed a besoin constamment de se sentir aimé par son entourage. Et son comportement et d’état d’esprit en dépendent !

Consciente de ce besoin d’affection, sa famille est omniprésente pour le soutenir dans sa scolarité et dans toutes les activités parallèles. A l’école, c’est son assistante qui lui vient en aide, sans négliger et l’apport et l’empathie de ses enseignants et du directeur du lycée qualifiant Al-Malqui, où il a suivi ses études.

C’était justement le cas lors de la préparation des examens du Baccalauréat 2022. L’ensemble du staff enseignant et pédagogique n’a ménagé aucun effort pour lui assurer toutes les conditions de succès, via la mise en place d’un programme spécial, vu les difficultés d’apprentissage que connaissant généralement les enfants atteints de ce genre de maladies chroniques.

Le jour d’annonce des résultats, une joie immense a submergé toute la famille. « Mohamed avait beaucoup souffert dans sa vie et nous nous étions toujours interrogés sur son aptitude à décrocher un baccalauréat, à l’instar de ses semblables, confiera Samira, les larmes de joie aux yeux, qui avait reçu ce jour-là un appel téléphonique du directeur de l’établissement pour lui annoncer l’heureuse nouvelle. Adressant un message d’espoir à tous les parents, particulièrement à ceux qui ont des enfants atteints d’épilepsie, Samir a dit : « Soutenez vos enfants et ne leur faites pas sentir leur handicap. Traitez les de manière ordinaire et ne paraissez pas faibles devant eux, afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs dans la vie ».

S.L. (avec MAP)