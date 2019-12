Rabat: un député se lâche sur les ministres (VIDEO)

Un député vient de dire tout haut ce que des millions de Maroc pensent tout bas. Les députés se sucrent le dos du peuple, perçoivent des millions, bénéficient de nombreux privilèges et de retraites. Mais, en contrepartie, leur fonction d’élus de la Nation n’est d’aucune utilité pour leurs électeurs en particulier et pur les Marocains, en général. Surtout, à cause de l’absentéisme criant des ministres du gouvernement El Othmani, sous l’Hémicycle

Et cette fois-ci, ce n’est pas Omar Balafrej de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) qui s’insurge contre ce lamentable constat, mais Rachid Hammouni du Parti du Progrès et du socialisme.La cause de son indignation et de son courroux, les mêmes sentiments au sein de tous les groupes parlementaires, majorité et opposition confondues, est l’absence du gouvernement El Othmani lors de la séance des questions orales, du lundi 23 décembre courant.

Pour le député du parti du Livre, ces absences répétés des ministres aux séances sont synonymes de déconsidération et de discrédit de l’institution législative. Rachid Hammouni a ajouté que c’est le chef de gouvernement qui est politiquement responsable de cet absentéisme flagrant. ” Ce qui signifie qu’ou bien le chef de l’Exécutif n’a aucun pouvoir, ou bien que les ministres ne prêtent nulle attention à ses consignes”, a-t-il souligné.

Et d’ajouter que les citoyens ont fait confiance aux députés afin qu’ils les représentent et défendent leurs intérêts.”Malheureusement, nous nous trouvons face à une défection d’interaction. Nous sommes alors devenus des acteurs jouant un rôle de comparses, au lieu d’être des représentants du peuple: Nous sommes payés avec les deniers du peuple à ne rien faire”, a déploré le député PPSiste.

Et Rachid Hammouni de conclure son réquisitoire en martelant que, dans ce cas de figure, les députés sont tout à fait convaincus de l’inutilité des séances des questions orales. “Comme de celles des questions écrites!”, a-t-il tenu à souligner.

L.A.