Rabat: tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau centre hospitalier Moulay Youssef

Le Centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat, qui ouvrira ses portes lundi prochain, offrira aux habitants de la région de Rabat-Salé-Kénitra des prestations de santé de qualité, grâce à des équipements à la pointe de la technologie dans plusieurs spécialités, a assuré, samedi à Rabat, la directrice régionale de la Santé et de la Protection sociale, Noria Saidi.

Au cours d’une visite de presse à la veille de sa mise en service, Saidi a indiqué que le Centre bénéficiera à une population d’environ cinq millions de personnes, soit la totalité de la population de la région, et répondra à leurs besoins notamment dans les domaines de traumatologie, de neurochirurgie, d’ophtalmologie et de chirurgie cardiovasculaire, dans le sillage de la profonde réforme du secteur de la santé voulue par le roi Mohammed VI.

L’hôpital, doté d’équipements et de matériels sophistiqués, sera animé par un personnel hautement qualifié, dont 100 médecins femmes et hommes, 143 infirmiers et infirmières, 42 administrateurs, en plus de 140 agents de soutien, a ajouté la même responsable.

De son côté, la cheffe du pôle des affaires médicales au Centre, Leila Derfoufi, a précisé que l’établissement dispose d’une capacité de 300 lits, répartis sur plusieurs unités, services médicaux et salles de soins, construits selon des standards d’exigence les plus élevés et équipés des derniers équipements biomédicaux.

L’hôpital comporte une unité de soins comprenant un service médical d’une capacité de 60 lits, un service mère-enfant, un service pédiatrique d’une capacité de 30 lits, et une maternité (obstétrique, 60 lits), de gynécologie (15 lits), de néonatologie et prématurés (8 litsà, en plus d’une unité de chirurgie générale de (60 lits), a précisé Derfoufi.

L’hôpital comprend également un service de chirurgie générale de 60 lits, dont 15 lits de chirurgie ambulatoire, un service d’orthopédie, articulations et neurochirurgie, un service d’ophtalmologie, ORL, un service de chirurgie cardiovasculaire, neuf blocs opératoires et une salle d’observation post-opératoire d’une capacité de 15 lits, en plus du service de réanimation d’une capacité de 12 lits, a-t-elle fait savoir.

S’agissant du service médico-technique, Derfoufi a relevé que le nouvel établissement comprend une unité de radiologie composée de 7 salles, disposant notamment d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique IRM, un appareil d’imagerie médicale à rayons X et un scanner, ajoutant qu’il dispose d’un laboratoire de biochimie, d’hématologie, d’immunologie, de bactériologie et d’histopathologie.

De son côté, le chef de division de l’informatique et des méthodes au ministère de tutelle a expliqué que le nouveau centre est doté d’un système d’information qui permet un suivi des patients, grâce à un même identifiant, tant au niveau du réseau de soins de santé primaire que dans les différents centres hospitaliers du Royaume.

L’informatisation du dossier médical permettra un suivi optimal des patients, tout en réduisant le délai de prise en charge, a-t-il soutenu.

La mise en service de ce Centre intervient en application des hautes directives royales relatives au lancement d’une profonde réforme et de la réhabilitation du secteur de la santé, en vue du développement de l’offre de santé en accompagnement des chantiers de généralisations de la protection sociale et du rapprochement des prestations des citoyens.

Le Centre hospitalier a été construit sur une superficie de 31.173 mètres carrés, pour un coût total de 580 millions de dirhams.

